Passados 11 dias da abertura do vertedouro da usina hidrelétrica binacional Itaipu, no rio Paraná, entre o Brasil e o Paraguai, a usina informou que vai fechar a saída do excedente de água gradualmente a partir deste domingo, 12. O vertedouro foi aberto no dia 1º de novembro, em função das fortes chuvas na região. Nesse processo, a usina "desperdiça" água que poderia ser usada para produzir energia.