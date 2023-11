Uma briga entre dois adolescentes terminou em morte em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, nesta sexta-feira, 10. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de esfaqueamento no bairro Montanhão. A vítima, um menino de 16 anos, foi encontrada ainda com vida e socorrida, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu em seguida.