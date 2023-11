O boletim da Defesa Civil Estadual, divulgado na noite dessa quinta-feira (23), aponta que que 27.937 pessoas permanecem fora de casa no Rio Grande do Sul por conta dos temporais que atingiram o Estado na última semana. São 24.100 pessoas desalojadas e 3.837 em abrigos públicos gaúchos. No total, 194 municípios reportaram danos.