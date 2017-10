Após três licitações abertas e sem qualquer empresa interessada em fazer o conserto das panelas industriais do Restaurante Popular, a prefeitura de Santa Maria estuda adotar uma nova tática: a dispensa de licitação.

Após superada essa etapa, a prefeitura terá de realizar uma outra licitação. Dessa vez, para a execução do Plano de Prevenção e Combate a Incêndio (PPCI). A administração não acena com prazo para reabertura do local. Enquanto estava em funcionamento, o restaurante servia refeições a partir de R$ 2.