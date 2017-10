Mais duas crianças vítimas do incêndio na creche Gente Inocente , em Janaúba (MG), tiveram alta, nesta segunda-feira (23), de hospitais de Belo Horizonte e Montes Claros. O fogo foi provocado pelo vigia da creche, Damião Soares dos Santos, no dia 5 de outubro. Na tragédia, 11 pessoas morreram — nove crianças, uma professora e o autor do crime. Outras 10 permanecem internadas — seis crianças e quatro mulheres.

As duas vítimas, ambas de 5 anos, estavam internada no Pronto-Socorro João XXIII, na capital, e no Hospital Universitário Clemente Faria. Ainda em Montes Claros, na Santa Casa da cidade, permanecem internadas três crianças e dois adultos, todos com quadro estável.