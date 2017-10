Famílias inscritas em programas sociais do governo federal já podem retirar kits gratuitos com antena digital, conversor e controle remoto. A distribuição em Caxias do Sul iniciou em setembro e 4,5 mil pessoas já foram beneficiadas. A entidade não governamental Seja Digital, responsável por oficializar a migração do sinal analógico no Brasil, diz que até 31 de janeiro a meta é entregar 24 mil kits na cidade. Na Serra, a previsão é distribuir 45 mil equipamentos.