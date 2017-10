A Feira do Livro de Caxias do Sul encerra no domingo (15) com projeção de baixa nas vendas. Na manhã de sábado (14), a reportagem conversou com oito livreiros. Seis demonstravam pessimismo em alcançar números superiores aos das últimas edições em que participaram. Um tinha a expectativa de superar as vendas e outro de igualar os números. São 45 livreiros participando do evento neste ano.