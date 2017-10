Dois homens motorizados e encapuzados dispararam contra um outro homem, de 26 anos, na tarde desta segunda-feira, na rua Borges de Medeiros, no bairro 1º de Maio, localizado na área central de Caxias do Sul. O crime ocorreu por volta das 13h e a vítima foi baleada no braço esquerdo e na canela direita.