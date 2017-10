Desfalcado de controladores de velocidade e sem telefones celulares. Essa é a situação atual do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer), órgão estadual ligado à Secretaria dos Transportes do Rio Grande do Sul.

Os servidores do Daer também estão sem telefones funcionais. O órgão afirma que tomou a iniciativa de solicitar o corte de 106 linhas telefônicas da operadora Oi, mas, até agora, não finalizou a substituição do prestador de serviço.

Resposta oficial

"Não são todas as lombadas eletrônicas gerenciadas pelo Daer que estão desligadas, e sim aquelas vinculadas a uma das empresas contratadas para instalar e manter os equipamentos. Os dispositivos foram desativados porque a empresa não vinha conseguindo cumprir com as exigências contratuais e desistiu do serviço. No entanto, como o Daer já havia antecipado diversas etapas para um novo processo licitatório, o mesmo já foi encaminhado à Central de Licitações do Estado (Celic) para a instalação de novas lombadas eletrônicas e reativação das que estão desligadas."