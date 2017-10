Devido ao mau tempo, uma árvore caiu sobre uma casa na Rua Bortolo Grendene, no bairro Imigrante, em Farroupilha. Conforme informações do Corpo de Bombeiros da cidade, não houve vítimas. A equipe também recebeu, até as 7h, ao menos 10 chamados de destelhamentos em bairros distintos de Farroupilha: uma casa localizada na Rua Ernesto Fetter, no bairro Santa Catarina, foi destelhada.

Houve queda de árvores na ERS-122, próximo à Curva da Morte. De acordo com o Grupo Rodoviário de Farroupilha, a pista não

Em Caxias do Sul, os bombeiros registraram um chamado por destelhamento no bairro Pôr do Sol, na Rua José Jacob, e em Veranópolis houve queda de árvores na BR-470. Também Nova Petrópolis registrou queda de árvore em via pública, no bairro Vale Verde, mas ela foi removida ainda de madrugada.

Também haveria uma árvore caída perto da Ponte da Maestra, entre Flores da Cunha e Caxias do Sul, com interrupção no trânsito no sentido Flores-Caxias.