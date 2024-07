Está no ar a quarta edição do caderno especial de Zero Hora sobre a Olimpíada de Paris. A publicação conta como foi a terça-feira (30) do Time Brasil, com destaque para a histórica medalha de bronze conquistada na ginástica feminina por equipes. A edição também projeta a quarta-feira (31), com o judoca Rafael Macedo, da Sogipa, em ação e disputas no vôlei masculino e no futebol feminino.