A quarta-feira (17) marca o número de 100 dias para os Jogos Olímpicos de Paris, mas o Show dos Esportes, da Rádio Gaúcha, antecipou a comemoração para esta terça (16), com um programa especial direto do Gaúcha Sports Bar, com a presença de atletas já garantidos na Olimpíada da França, de esportistas que ainda buscam suas vagas e de autoridades também envolvidas com os esportes olímpicos.