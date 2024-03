A Fifa sorteou nesta quarta-feira (20) os grupos do futebol feminino dos Jogos Olímpicos de Paris. A Seleção Brasileira ficará no Grupo C, ao lado de Espanha, Japão e África 1 — Nigéria ou África do Sul. A adversária de estreia sairá da disputa entre Nigéria ou África do Sul, pelas eliminatórias da África — as duas seleções se enfrentam nos dias 5 e 9 de abril.