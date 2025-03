São Paulo faz coletivo visando o Brasileirão e Rodriguinho participa de parte das atividades

O técnico Luis Zubeldía continua aproveitando o período sem jogos para dar "nova cara" ao São Paulo visando a estreia no Campeonato Brasileiro, diante do Sport, dia 29 de março, no MorumBis. Com Lucas Moura ainda fora, o treinador arma a equipe que pode encarar os pernambucanos.

Recuperando-se de dores no joelho esquerdo, o meia Rodriguinho participou de parte das atividades e, caso não sinta mais o problema, pode ser observado ao menos em um tempo do jogo-treino com o São Bernardo, agendado para sábado, no MorumBis.

A atividade será no estádio tricolor para os jogadores também voltarem a se adaptar ao local, já que o time não atua em casa desde as quartas do Paulistão, quando fizeram 1 a 0 no Novorizontino, no dia 3 de março.

Nesta quinta, o São Paulo contou com Rodriguinho na primeira parte das atividades, na qual Zubeldía comandou um circuito de exercícios e depois fez um trabalho de posse de bola. Depois, já sem o meia, o técnico comandou mais um coletivo na semana.

Com a ausência de Lucas Moura e a volta de Luiz Gustavo, o treinador argentino pode optar pela manutenção de Luciano na frente, ao lado do centroavante Calleri, sendo auxiliados pelo experiente armador Oscar. O volante faria dupla com Pablo Maia e daria mais liberdade para Alisson atacar.