Ponte Preta avança em renovação de Sérgio Raphael e define prazo para novo contrato

A Ponte Preta está próxima de renovar o contrato do zagueiro Sérgio Raphael, de 32 anos. O clube intensificou as negociações nos últimos dias e avançou na busca por um novo vínculo com o defensor, que deve assinar até o fim da Série C do Campeonato Brasileiro. O setor defensivo é uma das prioridades do departamento de futebol, especialmente após a saída de Nilson Júnior para o Operário-PR.

Atualmente, a Ponte conta com três zagueiros no elenco: Vicente Concha, Saimon e Danrlei Santos, recém-contratado após passagem pelo CRAC-GO. Já Mateus Silva, afastado desde 2024 por problemas físicos, ainda tem futuro indefinido.

Contratado no início de 2024, após ser um dos destaques do Nova Iguaçu, vice-campeão do Campeonato Carioca, Sérgio Raphael disputou 23 jogos na Série B do ano passado e marcou um gol. Apesar de permanecer no elenco após o rebaixamento, ele fez apenas seis partidas no Paulistão antes de sofrer uma lesão muscular que o tirou da eliminação precoce na Copa do Brasil, diante do Concórdia.

Com contrato válido até 30 de abril, o zagueiro voltou aos planos da diretoria devido à escassez de opções no mercado. No entanto, o clube reconhece que sua relação com a torcida segue desgastada devido ao desempenho na última temporada. Ainda assim, seu comprometimento interno tem agradado a comissão técnica e influenciado na decisão de mantê-lo.

A Ponte Preta, porém, ainda adota cautela sobre uma renovação a longo prazo. Qualquer negociação para 2026 dependerá do desempenho do defensor na Série C.

Enquanto se recupera da lesão muscular na coxa, Sérgio Raphael se prepara para disputar posição no setor defensivo do time campineiro. A Ponte Preta estreia na Série C contra o Figueirense, fora de casa, entre os dias 12 e 14 de abril - a CBF ainda vai oficializar a data e horário da partida.