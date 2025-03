Alemanha vence Itália em San Siro e fica perto do 'Final Four' da Liga das Nações

A Alemanha sofreu, principalmente no primeiro tempo, mas manteve a calma para virar o placar sobre a Itália e vencer o jogo de ida das quartas de final da Liga das Nações da Uefa por 2 a 1, nesta quinta-feira (20), no estádio San Siro, em Milão.

Diante de mais de 60 mil espectadores no San Siro, a 'Azzurra', sem seu artilheiro Mateo Retegui, lesionado, não perdeu tempo.

O time da casa abriu o placar aos nove minutos com um gol de Sandro Tonali, que finalizou na área aproveitando uma bola mal afastada pelo zagueiro alemão Jonathan Tah após cruzamento de Matteo Politano.

Mas a defesa italiana começou a mostrar fragilidade nas bolas aéreas. E, no início do segundo tempo, Joshua Kimmich cruzou na medida para Tim Kleindienst deixar tudo igual (49').

A virada alemã veio com mais um gol de cabeça, desta vez de Goretzka (76'), que decretou a primeira vitória da 'Mannschaft' em solo italiano em 39 anos.

A última vez que Goretzka defendeu a Alemanha foi em 2023. Ele não marcava pela seleção desde o gol de empate no último minuto da última rodada da fase de grupos da Eurocopa de 2020, contra a Hungria.

"Fico com a nossa vontade de vencer e a nossa capacidade de reagir", disse Nagelsmann, antes de reconhecer que "o primeiro tempo foi difícil".

O jogo de volta será disputado no próximo domingo, em Dortmund, onde a 'Azzurra' eliminou a Alemanha na semifinal da Copa do Mundo de 2006, antes de bater a França na decisão e ficar com o título.