Quem está chorando agora? Vini rebate em campo a provocação da torcida do City

Vinícius Júnior começou a noite de terça-feira (11) tendo uma lembrança da decepção pela Bola de Ouro com a faixa exibida pela torcida do Manchester City, mas acabou devolvendo a provocação em campo, ao ser eleito o melhor jogador da partida na vitória do Real Madrid por 3 a 2 no jogo de ida do playoff de acesso às oitavas de final da Liga dos Campeões.

O time merengue teve que correr duas vezes atrás do empate antes de conseguir uma merecida vitória com um gol nos acréscimos sobre o atual campeão da Premier League.

Antes do jogo, os torcedores dos 'Citizens' exibiram uma enorme faixa com a imagem do volante espanhol Rodri segurando a Bola de Ouro, que venceu em outubro do ano passado, superando Vini Jr, em uma decisão que fez com que o Real Madrid não comparecesse à cerimônia porque o prêmio não foi para seu jogador.

- "Pare de chorar" -

"Pare de chorar tanto", dizia a faixa dos torcedores ingleses, fazendo uma referência a uma música da banda Oasis.

Foi o Manchester City, no entanto, que terminou a noite em lágrimas depois que Jude Bellingham marcou o gol da vitória do Real Madrid nos acréscimos, com passe de Vini.

Antes, Kylian Mbappé e Brahim Díaz haviam marcado para empatar nas duas vezes em que o City se colocou à frente no placar, ambas com Erling Haaland.

O grupo de torcedores ingleses que confeccionou a faixa disse que ela era dirigida ao presidente do Real Madrid, Florentino Pérez. Mas os fãs locais tinham Vinícius Júnior na mira: "Onde está sua Bola de Ouro?"

O brasileiro respondeu apontando o escudo na manga da camisa com o número 15 que representa os títulos do Real Madrid na Champions.

- "Mais força" -

No entanto, a resposta mais efetiva de Vini foi dada em campo. Além de participar do gol da vitória, o empate em 2 a 2 veio depois de uma finalização sua que o goleiro Ederson deu rebote que sobrou para Brahim Díaz.

"Sim, eu vi a faixa, mas sempre que os torcedores adversários fazem essas coisas, me dão mais forças para fazer um grande jogo, e fiz isso outra vez, conseguimos vencer", afirmou o camisa 7 merengue.

"Eles conhecem a nossa história, tudo o que fizemos nesta competição", acrescentou Vini, que apesar de não balançar a rede foi eleito o melhor jogador da partida.

"Não importa quem marca os gols ou quem é o MVP, estamos aqui para fazer coisas grandes por esta camisa e colocar o Real Madrid no topo", afirmou.

E antes do jogo de volta, na semana que vem no Estádio Santiago Bernabéu, Vini já adiantou que o Real Madrid pode esperar: "Falta um longo caminho pela frente no jogo de volta, temos que defender como defendemos hoje [terça-feira] e nossa torcida tem que estar com a gente para que seja uma noite mágica".