Barcelona renova com Pau Cubarsí até 2029

Depois das recentes renovações de Ronald Araujo, Gavi e Pedri, o Barcelona continua preocupado em garantir o seu futuro próximo e anunciou nesta quinta-feira (13) a renovação do contrato do jovem zagueiro Pau Cubarsí, de 18 anos, até junho de 2029.

Apesar da juventude, Cubarsí foi uma das revelações da temporada passada ao ter a oportunidade do então treinador Xavi Hernández e este ano se consolidou como titular no miolo da zaga ao lado de Hansi Flick.

Embora tenha acabado de fazer 18 anos, Cubarsí já disputou mais de 60 partidas com a camisa do Barça contando todas as competições e também estreou pela seleção principal espanhola.

Esta renovação do contrato "é mais uma demonstração do compromisso do clube em continuar a promover os jovens valores emergentes de La Masia (academia do Barça)", destacou a entidade em seu comunicado.