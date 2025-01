Time de Tcheco, ex-Grêmio, faz uma substituição a mais, e jogo pode ser anulado

Tcheco, ex-jogador do Grêmio e atual técnico do Paraná, admitiu que se atrapalhou ao realizar a sexta troca . O ocorrido foi relatado pelo árbitro na súmula.

— Geralmente, o quarto árbitro e o delegado da partida entregam os papéis [das alterações] para a comissão técnica, e foram nos passados seis papéis. Temos nossa responsabilidade, mas a arbitragem também. Quando faço as substituições, pergunto quantas restam de acordo com os papéis. Eles ficam todos grudados. Não nos atentamos e não quero tirar nossa responsabilidade, mas no calor do jogo, com o papel a mais, acabamos fazendo essa operação — disse Tcheco.