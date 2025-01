O que está em jogo na última rodada da fase de classificação da Liga dos Campeões?

A primeira fase da Liga dos Campeões será encerrada nesta quarta-feira com 18 partidas disputadas simultaneamente, a partir das 17 horas (de Brasília). Entre outros atrativos, a rodada final terá Manchester City e Paris Saint-Germain sob pressão, com sério risco de eliminação antes do início do mata-mata.

Antes desta rodada final, apenas dois clubes já conseguiram a classificação direta para as oitavas de final: Liverpool e Barcelona. O time inglês lidera a tabela, com 21 pontos. O Liverpool tem uma campanha impecável no torneio, com sete vitórias em sete jogos. Marcou 15 gols e sofreu apenas dois. Já o time catalão ocupa o segundo lugar, com 18 pontos.