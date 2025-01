Eintracht Frankfurt conquista a 3ª vitória seguida e mantém perseguição aos líderes no Alemão

O Eintracht Frankfurt continua a sua perseguição aos líderes no Campeonato Alemão. Nesta sexta-feira, o time do técnico Dino Toppmoller obteve a terceira vitória seguida no torneio e derrotou o Borussia Dortmund por 2 a 0, em partida válida pela 18ª rodada da competição. O resultado positivo, além de garantir o terceiro lugar, deixa a equipe anfitriã a apenas dois pontos do vice-líder Bayer Leverkusen (36 a 38). O Bayern de Munique comanda a tabela (42).

Já o Borussia, que vem cumprindo campanha irregular até aqui, continua longe do topo e aparece apenas na décima colocação com 25 pontos. A equipe agora busca a reabilitação no torneio no próximo dia 25 (sábado), diante do Werder Bremen. O Eintracht entra em campo no dia seguinte. No domingo, a equipe tenta mais um resultado positivo jogando no estádio do Hoffenheim.