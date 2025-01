Caixinha diz que faltou o 'algo a mais' ao Santos para vencer clássico contra o Palmeiras

A derrota do Santos para o Palmeiras, com um gol sofrido nos acréscimos, nesta quarta-feira, na Vila Belmiro, foi justificado pelo treinador Pedro Caixinha como um ensinamento a ser seguido. De acordo com o comandante português, faltou ao conjunto santista dar o "algo a mais", em campo.

Caixinha explicou que detalhes acabaram complicando o desempenho da equipe no decorrer do confronto. "Não conseguimos compactar a equipe. Em termos gerais: jogar contra uma equipe como o Palmeiras, temos de ser muito competitivos. O jogo pedia que fôssemos muito mais. Houve momentos em que não o fizemos. Isso nos penalizou", declarou.

Apesar do tom sereno na entrevista coletiva, o treinador santista fez uma cobrança. De acordo com ele, a resposta a essa derrota precisa ser imediata.

"Temos de dar uma resposta no próximo jogo. Independentemente das condições, temos de ser seriamente competitivos. Pensarmos seriamente em ter de ganhar esse compromisso. As equipes grandes dão sempre uma resposta rápida e acho que tem de ser assim. Precisamos forjar isso."

Em um confronto marcado pelo equilíbrio, Caixinha disse que o primeiro tempo já sinalizou que o time não estava em seus melhores dias. "Acredito que não entramos bem no jogo. Não fomos bem na primeira linha para pressionar a bola de saída. O que queríamos no jogo era criar momentos de pressão."

Após a terceira rodada, o Santos divide a liderança do Grupo B com o Guarani (que tem um jogo a menos) com quatro pontos. No fim de semana, o time volta a campo e viaja até Rio Claro para encarar o Velo Clube no sábado.