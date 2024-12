West Ham afunda Wolves e manifesta apoio a Michail Antonio após acidente

O West Ham e o treinador espanhol Julen Lopetegui , que vem tendo seu trabalho questionado, ganharam fôlego nesta segunda-feira (9) com uma vitória sobre o Wolverhampton, por 2 a 1 , penúltimo do Campeonato Inglês , e dedicaram o triunfo ao jogador dos 'Hammers' Michail Antonio, que sobreviveu a um grave acidente de carro.

A vitória no London Stadium alivia a pressão sobre Lopetegui, que chegou a ficar à beira da demissão segundo a imprensa inglesa devido a um mau início de temporada.

Esta partida aconteceu dois dias depois do grave acidente sofrido pelo atacante Michail Antonio, que está estável graças a "um milagre" conforme o técnico espanhol disse nesta segunda-feira.

Os 'Hammers' entraram em campo vestindo camisas com o nome do jogador e o número 9, e os torcedores fizeram uma grande salva de palmas aos 9 minutos de jogo.

O jogador, que também atua na seleção jamaicana, não foi esquecido pelos artilheiros da noite: Tomas Soucek comemorou o gol de cabeça aos nove minutos do segundo tempo mostrando nove dedos, e Jarred Bowen aos 27, comemorou o gol da vitória com a camisa do seu companheiro.