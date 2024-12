Roma vence a primeira com Claudio Ranieri

A primeira vitória da Roma sob o comando de Claudio Ranieri, com goleada por 4 a 1 sobre o Lecce veio neste sábado (7).

O resultado dá um pouco de fôlego à equipe da capital, que vinha de seis jogos sem vencer entre todas as competições e agora sobe para a 11ª colocação , com 16 pontos.

Ranieri assumiu a Roma em meados de novembro e, desde então, só havia conseguido duas derrotas na Serie A (para Napoli e Atalanta) e o empate com o Tottenham na Liga Europa.

Contra o Lecce, os 'giallorossi' saíram na frente com um gol de Alexis Saelemaekers aos 13 minutos, mas foram para o intervalo com 1 a 1 no placar graças ao empate de Nikola Krstovic, aos 40, de pênalti.