Liverpool empata e segue líder; City se reencontra com a vitória

O Liverpool, líder da Premier League, empatou em 3 a 3 com o Newcastle nesta quarta-feira (4), pela 14ª rodada, enquanto seus principais perseguidores venceram, incluindo o Manchester City, que encerrou um incômodo jejum de vitórias.

No norte da Inglaterra, os jogadores comandados pelo técnico Arne Slot ficaram duas vezes atrás no placar, após gols do sueco Alexander Isak (35') e Anthony Gordon (62').