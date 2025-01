Guardiola joga a toalha e diz que Manchester City está fora da briga pelo título inglês

Guardiola lamenta desempenho do time na temporada.

O técnico Pep Guardiola jogou a toalha neste domingo. Apesar da vitória do Manchester City sobre o Leicester por 2 a 0, o espanhol afirmou que sua equipe não está mais na briga pelo título do Campeonato Inglês . O time de Guardiola é o atual tetracampeão inglês e começou a temporada como favorito para buscar o penta.

— Estamos longe de ganhar o Campeonato Inglês. Aceitamos que já não há chance disso acontecer, mas temos outras coisas pelas quais lutar— declarou o experiente treinador, que alcançou a marca de 500 jogos no comando do City .

— Sinto apenas alívio, essa é a palavra para expressar como todos nós nos sentimos. Não foi o desempenho ideal, mas espero que as vitórias melhorem nosso humor. ... Espero que no ano novo possamos nos recuperar deste momento ruim — afirmou Guardiola, visivelmente decepcionado com a temporada que sua equipe realiza.