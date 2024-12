Atalanta consegue histórico 10º triunfo consecutivo e se isola na liderança da Serie A

A Atalanta sofreu para vencer por 1 a 0 na visita ao Cagliari, mas pela primeira vez na sua história somou dez vitórias consecutivas, o que lhe permite consolidar sua liderança na Serie A, neste sábado (14), pela 16ª rodada do campeonato italiano.

A equipe de Bérgamo venceu na Sardenha com um gol no segundo tempo (66') de Nicolo Zaniolo, apenas dois minutos depois de entrar em campo.

Os jogadores comandados pelo técnico Gian Piero Gasperini, que haviam sido derrotados na última terça-feira pelo Real Madrid na Liga dos Campeões (3-2), conquistaram todos os pontos do campeonato nacional desde que empataram na visita ao Bologna, em setembro.

Gasperini tentou colocar em perspectiva o sucesso desta temporada: "Estamos no topo, mas vencer dez jogos não significa nada; outros venceram oito".

E se mostrou insatisfeito com o desempenho dos seus jogadores, como ficou demonstrado ao fazer três alterações no intervalo: "Esta equipe tem que crescer como grupo, só assim podemos avançar".

- Grande 2º tempo do Napoli -

Com estes três pontos, a 'Dea' soma 37 e lidera a Serie A com cinco pontos de vantagem sobre o Napoli (2º, 35 pts), que venceu a Udinese de virada por 3 a 1 e segue na luta pela liderança.

A Udinese (9ª) saiu na frente com um pênalti cobrado pelo francês Florian Thauvin. Embora o goleiro napolitano Alex Meret tenha defendido o chute, Thauvin aproveitou o rebote para compensar e marcar (22').

Mas o Napoli entrou forte após o intervalo e, aos cinco minutos do segundo tempo, o belga Romelu Lukaku (50') voltou a deixar tudo igual, ao vencer um duelo contra o goleiro adversário.

O Napoli saiu na frente com uma dose de sorte, quando em um ataque uma bola desviada no zagueiro adversário argentino Lautaro Giannetti acabou no fundo da rede (76), e logo depois o camaronês Frank Anguissa definiu com perfeição após avançar em velocidade para marcar o terceiro (81').

Os jogadores comandados por Antonio Conte, que lideraram o campeonato durante várias semanas, continuam assim sua perseguição à Atalanta e conseguem se reerguer depois de duas derrotas consecutivas contra Lazio (5º, 31 pontos) na Copa da Itália e na Serie A.

- 'Juve' empata novamente -

Precisamente, a equipe romana fará o grande duelo do dia na segunda-feira, quando receber o Inter de Milão (3º, 31 pontos), outro dos candidatos ao 'Scudetto'. Os 'nerazzurri' ainda têm pendente o jogo contra a Fiorentina (4º com 31 pontos), que foi interrompido depois que o jogador 'Viola' Edoardo Bove sofreu um ataque cardíaco no dia 1º de dezembro.

Outra das equipes que luta na parte superior da tabela, a 'Juve', sofreu o quarto empate consecutivo na Serie A ao empatar no fim (2-2) com o último colocado, o Unione Venezia.

O zagueiro Federico Gatti aproveitou uma bola na segunda trave para colocar os 'bianconeri' na frente após uma cobrança de escanteio (19'), mas o atacante islandês Mikael Egill Ellertsson (61') empatou de cabeça.

Na reta final, o indonésio Jay Idzes assustou a torcida em Turim ao colocar os visitantes na frente na reta final (83') mas os 'bianconeri' acabaram arrancando o empate, conseguido pelo sérvio Dusan Vlahovic de pênalti nos acréscimos (90'+5).

Apesar do grande desempenho, o Venezia permanece na última posição, empatado em pontos com o Monza (19º, 10 pts) e dois pontos atrás do Como (17º), o primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Depois desta sequência de empates, a 'Vecchia Signora' cai para a 6ª posição com 28 pontos, a 9 pontos da líder Atalanta.