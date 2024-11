O técnico do Corinthians, Ramón Díaz, recebeu uma má notícia nesta sexta-feira. O artilheiro do time no Brasileiro, o atacante Yuri Alberto, passou por exames de imagem, que constataram uma lesão no músculo posterior da coxa direita, de grau 1B. Com isso, o time vai enfrentar o Vasco, domingo, na Neo Química Arena, pela 35ª rodada do Brasileiro, com um ataque reserva.