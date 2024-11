Com uma atuação de gala, o pivô Victor Wembanyama foi o nome da partida na noite desta quinta-feira na vitória do San Antonio Spurs sobre o Utah Jazz por 106 a 88. Ele atingiu a raríssima marca de "five by five", quando o atleta, em cada um dos cinco quesitos estatísticos, atinge a marca de pelo menos cinco intervenções. Na partida, o jogador francês alcançou 25 pontos, pegou nove rebotes, deu sete assistências, cinco roubadas de bola e cinco tocos.