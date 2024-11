Torcedor que levou cabeça de porco a clássico se apresenta à delegacia: 'Provocação sadia'

Depois de se apresentar na 6ª Drade (Delegacia de Polícia de Repressão aos Delitos de Intolerância Esportiva) nesta quarta-feira, Rafael Modilhane, torcedor do Corinthians que levou uma cabeça de porco para o clássico com o Palmeiras, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro, afirmou se tratar de uma "provocação sadia". Ele ainda disse que a proporção que o caso tomou mostra que "estão acabando com o futebol". Modilhane prestou depoimento e foi liberado em seguida.