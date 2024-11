Raphinha brilha, Lewandowski chega a 99 gols na Liga dos Campeões, Barcelona goleia e é o 6º

O poderoso ataque do Barcelona continua fazendo a diferença na temporada. Nesta quarta-feira, a equipe dirigida por Hansi Flick somou a sétima vitória seguida, a quinta por goleada, e com impressionantes 29 gols anotados nesta sequência de placares implacáveis. O brasileiro Raphinha e o artilheiro Lewandowski brilharam e comandaram os 5 a 2 sobre o Estrela Vermelha, em Belgrado, que levaram a equipe à 6ª colocação, na meta de fechar a fase de grupos no G-8.