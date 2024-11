Murillo é mais um jogador precoce a despontar no futebol e ter uma ascensão meteórica. Há 18 meses, o desconhecido defensor estreava pelo profissional do Corinthians. Ganhou destaque, foi para o Nottingham Forest e é um dos zagueiros em alta no Campeonato Inglês. Aos 22 anos, ele celebra a primeira convocação à seleção brasileira, chega sob o batismo do experiente Thiago Silva e com ambiciosa meta de também se destacar defendendo as cores do País.