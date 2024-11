O Guarani busca uma sobrevida dentro da Série B do Campeonato Brasileiro para seguir pelo menos tentando se salvar do rebaixamento, que parece iminente há algumas rodadas. Em casa, no estádio Brinco de Ouro, recebe o Amazonas, em Campinas, nesta terça-feira, às 21h. Porém, antes, precisa torcer muito por uma derrota da Ponte Preta nesta segunda-feira.