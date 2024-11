Ex-jogador da seleção do Uruguai, Diego Forlán fez sua estreia no tênis profissional na noite desta quarta-feira. Jogando em casa, o agora tenista foi derrotado na chave de duplas do Challenger de Montevidéu, jogando com o argentino Federico Coria. Eles foram superados pelos bolivianos Boris Arias e Federico Zeballos por 2 sets a 1, com parciais de 6/1 e 6/2.