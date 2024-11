Em 2023, um temporal atingiu a cidade de São Paulo no fim de semana da corrida de Fórmula 1, no mês de novembro, e causou complexos transtornos em toda a capital, por falta de luz e quedas de árvores. No Autódromo de Interlagos, houve prejuízos com estruturas danificadas, cobertura de arquibancadas arrancadas pela força do vento e outros problemas. Para o evento deste ano, a organização reforçou suas ações para impedir que tais problemas se repitam.