Botafogo derrota Palmeiras, cala Allianz Parque e retoma liderança do Brasileirão

O Palmeiras pôde comemorar a liderança do Brasileirão apenas por uma rodada. Na final antecipada do campeonato, o time alviverde jogou um péssimo futebol e deu razão a John Textor, que havia dito que o Botafogo gosta de jogar no Allianz Parque. À vontade no campo do rival, a equipe carioca se mostrou calma e inteligente para dominar o oponente, ganhar com autoridade, por 3 a 1, e se aproximar do título. Gregore, Savarino e Adryelson marcaram e impuseram vexatória derrota aos paulistas.