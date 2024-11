Em situação delicada no Brasileirão, abrindo a zona de rebaixamento com apenas 34 pontos no ano de seu centenário, o Athletico-PR visita o São Paulo neste sábado com quatro desfalques importantes. Os experientes Fernandinho e Thiago Heleno não viajaram com a delegação para o embate agendado para 21 horas, no MorumBis, Nikão é baixa por questões contratuais e Cuello cumpre suspensão.