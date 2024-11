A semana de sonhos de Ugo Humbert teve um novo capítulo nesta sexta-feira (1º). Após reclamar que jamais havia jogado na quadra central do Masters 1000 de Paris, mesmo sendo um jogador da casa, o número 18 do ranking mundial garantiu uma inédita vaga nas semifinais do torneio ao derrotar o australiano Jordan Thompson por 6/2 e 7/6 (7-4).