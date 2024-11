A eleição presidencial do Palmeiras acontece no próximo domingo e a atual presidente, Leila Pereira, disputa o posto com Savério Orlandi. Com a chapa "Palmeiras Minha Vida é Você", o opositor divulgou na tarde desta quinta-feira um vídeo em que recebe o apoio de Ademir da Guia, considerado o maior ídolo da história do Palmeiras.