Titular absoluto do Palmeiras antes de sofrer com problema na coluna e se afastar do gramado por diversos jogos, o meio-campista Zé Rafael está totalmente livre das dores e pronto para voltar a ajudar a equipe de Abel Ferreira. Disputando a posição com Richard Ríos, o jogador prevê enorme dificuldade na visita ao Red Bull Bragantino, sábado, pelo Brasileirão.