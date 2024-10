Com os dois gols marcados no empate com o Racing, na noite de quinta-feira, pela partida de ida da semifinal da Copa Sul-Americana, Yuri Alberto chegou à marca de 29 participações em gol no Corinthians em 2024. Foram 23 gols e seis assistências com a camisa alvinegra em 50 jogos nesta temporada. Mesmo sob críticas no começo do ano, ele se consolida como o principal nome da equipe e é arma fundamental na luta contra o rebaixamento no Brasileirão.