No primeiro jogo depois da eliminação dolorosa na Copa do Brasil para o Atlético-MG, o Vasco venceu o Cuiabá por 1 a 0, na noite desta quinta-feira, em São Januário, em jogo atrasado da 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. O único gol da partida foi marcado pelo volante Hugo Moura, aos sete minutos do segundo tempo. O time voltou a celebrar uma vitória em casa após quase dois meses.