O Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) rejeitou nesta sexta-feira o pedido do São Paulo para impugnar a partida contra o Fluminense, pelo Campeonato Brasileiro, por um suposto erro de direito do árbitro Paulo Cesar Zanovelli (Fifa-MG). Os auditores e a promotoria não entenderam que, na ação do juiz, houve um "erro de direito relevante", que justificaria a anulação da partida. A decisão foi tomada por unanimidade, por 9 a 0.