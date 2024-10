O SBT confirmou a saída de Cléber Machado, após 13 meses de parceria do narrador com a emissora. Ele irá agora para a Record, pela qual será a voz do Brasileirão e do Paulistão em 2025. O destino do locutor vai transmitir um jogo por rodada do Campeonato Brasileiro no próximo ano, em acordo com a Liga Forte União (LFU), da qual o Corinthians faz parte.