O São Paulo confirmou nesta segunda-feira que mandará o seu jogo com o Vasco no Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas. A partida será no dia 16 de outubro, quarta-feira, às 21h45. A mudança de local foi solicitada pelo clube por causa da reforma que acontecerá no gramado do MorumBis após a série de shows do cantor Bruno Mars.