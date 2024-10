Augusto Melo, presidente do Corinthians, passou um susto na manhã desta quarta-feira, no Rio de Janeiro. Ele caminhava pela orla da praia de Copacabana, onde o time paulista está hospedado, quando seu segurança foi alvo de uma tentativa de assalto. Segundo a assessoria do mandatário corintiano, ele passa bem e nenhum objeto acabou sendo roubado. Nenhum membro da diretoria estava com o executivo alvinegro no momento do incidente.