O Al-Hilal enfrenta o Al-Tai nesta terça-feira, a partir das 12h05 (de Brasília), pelas oitavas de final da Copa do Rei Saudita. Neymar, recuperado de lesão no joelho - mas ainda em processo de recondicionamento físico -, não poderá ganhar minutos nesta partida, no entanto. Assim como no Campeonato Saudita, o atacante só poderá voltar a disputar a copa nacional a partir de janeiro, já que não foi inscrito na lista de estrangeiros da equipe.