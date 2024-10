Depois de voltar a vencer na Série B do Campeonato Brasileiro, a Ponte Preta já começa a pensar no duelo com o Ceará e também no jogo seguinte, que será o clássico com o Guarani. O elenco, que se reapresenta nesta segunda-feira, conta com nada menos do que oito jogadores pendurados e, se levarem cartão amarelo contra os cearenses, não jogarão o confronto de Campinas.