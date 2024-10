O apartamento do ex-jogador Jorge Valdivia, 41 anos, foi alvo de buscas da OS9 e dos Carabineros Labocar — forças da polícia ostensiva do Chile — por conta do novo processo de investigação da Procuradoria do Leste, na quarta (23). O foco da ação foi procurar novas provas para investigação do crime de estupro.