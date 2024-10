Neymar reestreia no Al-Hilal após um ano fora e entra na mira para convocação da seleção

Um ano e quatro dias desde que se lesionou em partida da seleção brasileira, Neymar entrou novamente em campo em uma partida oficial do Al-Hilal. O camisa 10 foi relacionado por Jorge Jesus para ajudar a equipe na segunda etapa do duelo com o Al-Ain, pela terceira rodada da Liga dos Campeões da Ásia, nesta segunda-feira. Bruna Biancardi, sua namorada, e a filha Mavie acompanharam a partida nas tribunas do estádio Hazza bin Zayed, na cidade de Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos.